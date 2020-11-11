11 ноября 2020

Валерий Сюткин высказался о пенсии. «Фурора не производит»

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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, портрет, сюткин валерий
Валерий Сюткин работает, чтобы не зависеть от пенсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певец Валерий Сюткин посетовал, что размер его пенсии «не производит фурора». Чтобы содержать семью в 62 года артист продолжает активно работать.

«Я оформил и получаю пенсию, величина которой не производит фурора», — рассказал Валерий Сюткин изданию «Антенна-Телесемь». Он уточнил, что не жалуется на выплаты по старости, в данном случае он просто «констатирует факт».

Артист поделился, что работа позволяет достойно содержать семью. «Семье нужны дополнительные средства, а я главный добытчик. Это реальный стимул, чтобы трудиться», — отметил Сюткин. Летом в семье артиста произошло пополнение. На свет появился четвертый ребенок Валерия Сюткина — сына назвали Лео.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии и зарплаты художественного руководителя в Театре кошек. Шестизначной суммы, по его признанию, ему с супругой хватает «впритык», поскольку кроме своих трат пара старается помогать детям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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