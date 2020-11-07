07 ноября 2020

Куклачев рассказал о пенсии и зарплате в 165 тысяч. «Хватает впритык»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Юрием Куклачёвым. Екатеринбург, куклачев юрий
Юрий Куклачев признается, что этой суммы ему хватает впритык Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии и зарплаты художественного руководителя в Театре кошек. Шестизначной суммы, по его признанию, ему с супругой хватает «впритык», поскольку кроме своих трат пара старается помогать детям.

«В театре я зарабатываю 120 тысяч рублей, также получаю пенсию обычную и еще надбавку за Народного артиста — 30 тысяч рублей, всего выходит где-то 45 тысяч рублей. Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме», — рассказал Куклачев в шоу «Секрет на миллион» на НТВ [цитата по «Вечерней Москве»].

Артист добавил, что с женой Еленой они стараются помогать двум младшим детям. Они тоже работают в театре и выступают с кошками. Ранее Юрий Куклачев уже говорил, что одной пенсии ему не хватает, поэтому он продолжает работать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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