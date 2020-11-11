Коммунальщики нашли способ обмана собственников домов

Каждая пятая Управляющая компания скрывает от клиентов количество домов в своем управлении и численности персонала. Кроме того, коммунальщики часто завышают стоимость услуг.
Каждая вторая управляющая компания (УК) не размещает в государственной информационной системе ЖКХ данные о своих доходах и расходах, пишут «Известия». «УК нарушают закон, граждане не получают полные сведения об их деятельности. Это большая и довольно застарелая проблема», — рассказал изданию гендиректор РАСК, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.
Чаще всего УК скрывают от собственников жилья информацию о площади домов в своем управлении, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Утаивают информацию и о кадровом составе предприятия — по бумагам сотрудников числиться в два-три раза больше, чем есть на самом деле, приводит газета данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), которое провело специальное исследование. За 2018—2020 годы за такие нарушения управляющим компаниям выписали 657 штрафов (в среднем по 5,7 тыс. рублей) и выдали 3,3 тыс. предупреждений.
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