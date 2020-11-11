Уроженка Пермского края Валентина Мазунина, прославившаяся после сериала «Реальные пацаны», рассказала, как выбрала профессию актрисы. На шоу «Вечерний Ургант» она рассказала о наставлении отца-железнодорожника и нелюбви к опере.
По словам Валентины, до 11 класса она никак не могла выбрать профессию. В итоге выбор был сделан в пользу театра. «Мне нравилось ездить в Пермь из Верещагино (город в Пермском крае — прим.ред.) в театры. Все время казалось, что театр — это волшебство, там все такие добрые, воспитанные», — поделилась воспоминаниями с Иваном Ургантом Валентина. На вопрос ведущего, как на ее выбор профессии отреагировали родители, она отшутилась словами отца: «Главное, шпалы не таскай». Актриса призналась, что оперу она не поняла, хотя мама и пыталась привить ей любовь к этому жанру. «У актрисы нож из фольги, не настоящий, что поют непонятно. Мне было скучно, я хотела антракт и в буфет», — честно рассказала Мазунина.
Актриса пришла на шоу Урганта вместе с Линой Миримской, с которой вместе снимается в сериале «Иванько». Девушки рассказали, чем актеры отличаются в жизни от экранных героев.
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