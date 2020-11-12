Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Ольги Любимовой. Екатеринбург, маникюр, смартфон, сотовый телефон, мобильник, мобильный телефон
Антон Аверин рассказал, что не нужно протирать смартфон этиловым спиртом и перекисью водорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Экран смартфона лучше всего дезинфицировать с помощью изопропилового спирта. Об этом рассказал заместитель директора института инновационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

«Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт», — цитирует Аверина агентство News.ru. По его словам, не стоит дезинфицировать смартфон этиловым спиртом или перекисью водорода. Это может повредить покрытию экрана.

Аверин рассказал, что изопропиловый спирт находится в свободном доступе, и его может купить любой желающий. Его концентрация в растворе должна быть 70—80%. Другим способом дезинфекции является обработка смартфона ультрафиолетом с помощью специальных приборов. Цены на них начинаются от двух тысяч рублей.

Ранее врачи рассказали, что обеззаразить зимние перчатки можно с помощью перекиси водорода, сообщает издание. Кроме этого, перчатки стоит регулярно стирать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...