Нагорный Карабах будут контролировать российские вертолеты

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Вертолеты Ми-8 и Ми-24 находятся на аэродроме Еревана (Армения) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские вертолеты будут контролировать перемирие Армении и Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вертолеты будут задействованы в мониторинге прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Также вертолеты будут обеспечивать миротворцев в труднодоступных районах всем необходимым.

Для этих целей Минобороны РФ направило в Нагорный Карабах вертолеты Ми-8 и Ми-24. Сейчас они находятся на аэродроме Еревана (Армения).

Ранее над Арменией был сбит российский вертолет Ми-24. Его сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса, находящегося у границы с Азербайджаном. В результате погибли два члена экипажа.

Армения и Азербайджан заключили перемирие после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Российская сторона направила в регион миротворцев, которые будут следить за прекращением огня, передает телеканал 360. Миротворцы начнут разворачивать наблюдательные посты с 12 ноября. Всего в Нагорном Карабахе будет размещено 16 постов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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