Российский вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх. «Российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — приводит сообщение Минобороны РФ ТАСС. В ведомстве добавили, что вертолет упал в горной местности на территории Армении.
В результате инцидента погибли два члена экипажа, заявили в Минобороны РФ. Еще один человек был эвакуирован на аэродром базирования с травмами средней тяжести. Сейчас командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении, передает агентство Nation News. В Минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, уточняет телеканал 360.
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