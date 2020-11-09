Стали известны подробности уничтожения вертолета РФ в Армении. Видео

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, ми-24, военная авиация, военный вертолет, город екатеринбург, ударный вертолет
Российский вертолет был сбит вне зоны боевых действий (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх. «Российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — приводит сообщение Минобороны РФ ТАСС. В ведомстве добавили, что вертолет упал в горной местности на территории Армении.

В результате инцидента погибли два члена экипажа, заявили в Минобороны РФ. Еще один человек был эвакуирован на аэродром базирования с травмами средней тяжести. Сейчас командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении, передает агентство Nation News. В Минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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