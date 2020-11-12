Иммунолог усомнился в официальной статистике по коронавирусу

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Владимир Болибок подчеркнул, что российские лаборатории перегружены Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Официальная статистика заражений коронавирусом в РФ выявляет только 25% заболевших, потому что большинство бессимптомных больных не проходит обследование. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«У меня такое ощущение, что сейчас, на пике пандемии, выявляется от силы четверть заболевших», — цитирует иммунолога «Национальная служба новостей». По его словам, в России может оказаться гораздо больше бессимптомных зараженных из-за того, что обследование на коронавирус проходят не все инфицированные. При этом, как отмечает врач, некорректно говорить, что «человек болеет бессимптомно». «Если человек заболел — у него всегда есть симптомы, а здесь он не заболел, он заразился, но не болеет», — добавил он.

Болибок подчеркнул, что российские лаборатории перегружены, и врачи не успевают делать обследование на COVID-19. Кроме этого, тесты на инфекцию не совершенны и часто дают ложноотрицательный результат, рассказал иммунолог. Также врачи не проводят тесты детям, которые могут быть заражены коронавирусом.

На 12 ноября в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса. За сутки обнаружено 19 851 новых заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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