Мэрия Екатеринбурга избежит наказания за низкую явку на выборах

Перед мэрией в этот раз не поставили задачи по явке на довыборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отличие от предыдущих электоральных кампаний, на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район) — перед мэрией не стоит задач по явке избирателей. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном штабе по организации кампании. По их словам, это подтверждают итоги первого дня голосования 11 ноября.

В Верх-Исетском районе проголосовали 0,6% избирателей (359 человек), в Ленинском — 0,8% (448 избирателей), следует из открытого отчета горизбиркома. «На этих выборах стратегия [избранная областным руководством] — понижение явки и одновременная мобилизация бюджетников. Поэтому перед мэрией только одна задача: провести работу с городскими предприятиями, но никого не заставлять идти на участки, чтобы не спровоцировать протестное голосование», — описал план, который реализуют власти, инсайдер.

Другой источник агентства отметил, что, несмотря на задачу по мобилизации бюджетников, целевых показателей по явке нет и в этом направлении. «Просто [нужно привести] как можно больше», — сказал он. Вице-мэр Екатеринбурга Илья Захаров, занимающийся оргвопросами кампании, подтвердил URA.RU, что у городских властей «нет задачи привести на участки конкретное число горожан». «Самое главное для нас — сделать так, чтобы голосование было доступным и открытым. Иных целей мы не преследуем», — заверил чиновник.

Основной день голосования намечен на 22 ноября. В двух округах конкурируют десять кандидатов (по пять в каждом). Мэрия Екатеринбурга получила задачу обеспечить победу кандидатам от «Единой России» — экс-депутату Антону Швалеву (округ №3) и бизнесмену Виталию Чачину (№9), — которых поддержал губернатор Евгений Куйвашев.