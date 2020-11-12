В РФ нашли главного производителя вакцины от коронавируса

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предложили сделать главным производителем вакцины от коронавируса в России. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Кабмин предлагает сделать центр Гамалеи головной структурой по производству вакцины от COVID», — приводит РИА «Новости» слова Медведева. Он также подчеркнул, что стоимость препарата нужно рассчитать перед выходом на промышленное производство. Цена должна учитывать интересы как производителей, так и потребителей, заключил зампред Совета безопасности.
Сейчас в России существует три зарегистрированных вакцины от коронавируса, еще несколько разрабатываются. При этом иностранные вакцины россиянам будет трудно получить из-за сложных условий хранения.
Ранее ученые центра Гамалеи назвали побочные эффекты от разработанным им препаратом «Спутник V». Среди них — повышение температуры до 38 градусов максимум на два дня, покраснение в месте укола, головная боль и дискомфорт в мышцах. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, массовое производство «Спутник V» уже началось, передает телеканал 360. Вакцинация населения должно начаться уже в январе 2021 года, уточняет агентство Nation News.
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