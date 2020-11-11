11 ноября 2020

Россиянам будет сложно получить иностранную вакцину

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Разработка компании Pfizer столкнется с большими проблемами при транспортировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса, разработанная американской фармацевтической компанией Pfizer может столкнуться с серьезными трудностями при транспортировке. Причина — в условиях хранения препарата, рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«На первый взгляд, навскидку, там [у вакцины Pfizer] очень большие проблемы будут с логистикой. Эта же вакцина хранится при минус 75 — минус 80 градусах [Цельсия]. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной [„Спутник V“], которая хранится при минус 18 градусах», — сказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее немецкая фармацевтическая компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer объявила об эффективности своей вакцины. Разработчики, как напоминает RT, уверяют, что вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации составляет меньше 10%. При этом в СМИ появилась информация о побочных эффектах этого препарата. Речь шла о головной боли, ломоте и повышении температуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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