Россиянам будет сложно получить иностранную вакцину

Вакцина от коронавируса, разработанная американской фармацевтической компанией Pfizer может столкнуться с серьезными трудностями при транспортировке. Причина — в условиях хранения препарата, рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«На первый взгляд, навскидку, там [у вакцины Pfizer] очень большие проблемы будут с логистикой. Эта же вакцина хранится при минус 75 — минус 80 градусах [Цельсия]. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной [„Спутник V“], которая хранится при минус 18 градусах», — сказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее немецкая фармацевтическая компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer объявила об эффективности своей вакцины. Разработчики, как напоминает RT, уверяют, что вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации составляет меньше 10%. При этом в СМИ появилась информация о побочных эффектах этого препарата. Речь шла о головной боли, ломоте и повышении температуры.
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