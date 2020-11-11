В Тобольске объявили войну уличным торговцам

Большинство уличных торговцев — работоспособное население Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тобольска пытаются избавиться от незаконной уличной торговли — для этого они проводили специальные рейды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.

Несмотря на то, что в городе было определено несколько точек, где тоболяки могут заниматься продажей легально, теневые предприниматели эти места игнорируют. «Данные торговцы предпочитают стоять у точек с высокой проходимостью — таких, как жилые микрорайоны и территории рядом с крупными магазинами», — уточнили в администрации.

В рейдах участвуют сотрудники полиции, а также представители центра занятости. Связано это с тем, что по большей степени нелегальной продажей занимаются работоспособные люди, стремящиеся уклониться от налогов.

Всего за 2020 год в местах стихийной торговли было проведено более 20 рейдов, по итогам которых составили 13 протоколов. При этом денежный штраф за продажу товаров (вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов) составляет три тысячи рублей (за повторное нарушение — пять тысяч).