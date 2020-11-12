В торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел пожар. Возгорание началось в батутном центре, позже от огня обвалился потолок.
Пожар начался в 17:15 12 ноября. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. «Сделали объявление для посетителей с просьбой покинуть помещение, и до того, как приехали пожарные, прошло меньше 10 минут», — сказали очевидцы изданию «Подъем». Сотрудники торгового центра уточняют, что все посетители и персонал экстренно эвакуировались. Информации о пострадавших нет.
На сайте МЧС по Рязанской области сообщается, что на месте происшествия работают 15 пожарных расчетов и 47 человек личного состава. Также у торгового центра дежурят работники скорой помощи.
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