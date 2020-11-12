В Рязани произошел крупный пожар в торговом центре. Фото, видео

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Клипарт. Сургут, пожарный, мчс россии
Пожар начался в батутном центре (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел пожар. Возгорание началось в батутном центре, позже от огня обвалился потолок.

Пожар начался в 17:15 12 ноября. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. «Сделали объявление для посетителей с просьбой покинуть помещение, и до того, как приехали пожарные, прошло меньше 10 минут», — сказали очевидцы изданию «Подъем». Сотрудники торгового центра уточняют, что все посетители и персонал экстренно эвакуировались. Информации о пострадавших нет.

На сайте МЧС по Рязанской области сообщается, что на месте происшествия работают 15 пожарных расчетов и 47 человек личного состава. Также у торгового центра дежурят работники скорой помощи.

Все посетители и персонал торгового центра экстренно эвакуировались
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На место происшествия приехали 15 пожарных машин
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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