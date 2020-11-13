Александр Снегуров уверен, что обучение по маленькому экрану смартфона вредит зрению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В срыве дистанционного обучения виноваты региональные власти, которые вовремя не обеспечили школьников планшетами и интернетом для занятий. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал залуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров.

«Многим школьникам сложно обучаться дистанционно, потому что региональные власти вовремя не обеспечили их техническими средствами», — рассказал Снегуров. По его словам, школьники должны были быть оснащены планшетами и интернетом еще в первую волну коронавируса.

Снегуров подчеркнул, что тем, у кого нет средств и возможности обучаться дистанционно, должны жаловаться региональным властям. Также он призвал обращаться в общественные организации, защищающие права школьников. Снегуров уверен, что занятия с маленького экрана смартфона не только вредят зрению, но и снижают качество обучения. «Нужно заниматься не только с телефона, а использовать широкоэкранные гаджеты», — высказался он.

Ранее студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение, в котором рассказал, что не может заниматься дистанционно из дома, так как у него нет стабильного интернета. Для занятий ему приходится залезать на дерево и обучаться оттуда, передает телеканал 360.