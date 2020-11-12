В Челябинской области не успевают отслеживать контактных по COVID

Поздно начатая работа с контактными пациентами приводит к новым случаям заражения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В челябинских городах не успевают вовремя изолировать контактных с больными коронавирусом из-за излишней бюрократии. Об этом заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«В регионе нарушено взаимодействие между профильными ведомствами, которые друг другу не подчиняются. Сотрудники Роспотребнадзора не успевают выдавать постановления для самоизоляции заболевших и контактных лиц. Действует крайне сложный механизм для оформления этих документов», — уточнил URA.RU Выгоняйлов.

Эпидемиолог пояснил, что при регистрации случая или подозрения на COVID медицинская организация должна по электронной почте направить информацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» реестр заболевших. Он присваивает номер каждому случаю и передает информацию в Роспотребнадзор.

«Связаться с этим Центром невозможно, телефоны или заняты или не отвечают. Это нарушает принципиальную схему регистрации инфекционных заболеваний, когда медработник при подозрении на инфекцию в течение двух часов должен сообщать об этом по телефону, а в течении 12 часов направить письменно документ о каждом случае», — заявил он URA.RU.

Выгоняйлов убежден, что согласование реестров в поликлинике усложняет эту работу. Возникает патологический круг: поздно начатая работа с контактными приводит к новым случаям заражения, а они вновь увеличивают нагрузку. «Мы не можем передать информацию о новых случаях COVID по несколько суток. Контактные лица по COVID в итоге не изолируются и своевременно не обследуются. Все это также усугубляется 7-10 дневным ожиданием результатов лабораторного подтверждения случаев новой короновирусной инфекции», — отмечает Выгоняйлов.