В Перми открывают кладбище-долгострой

Хоронить умерших на «Восточном» можно будет с января 2021 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми открывают для захоронения умерших кладбище «Восточное», которое строили 12 лет. Об этом говорится в постановлении главы Перми Дмитрия Самойлова, опубликованном на сайте гордумы.

«Открыть кладбище „Восточное“ для производства погребений умерших», — указано в документе, который вступает в силу с 15 января 2021 года. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU уточнили, что именно с этой даты разрешаются захоронения на новом городском кладбище.

Строительство кладбища «Восточное», а также крематория на его территории, началось в 2008 году. Планировалось, что спустя год оно начнет действовать. Сейчас в Перми для захоронений открыты четыре кладбища: три — в Орджоникидзевском районе и одно в Дзержинском районе. Еще шесть кладбищ открыты только для подзахоронений.