Чернобыль может стать новой популярной в мире туристической точкой. Однако из-за плохих отношений с Украиной россияне не смогут туда попасть просто так, рассказал URA.RU исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
«Даже при снятии ограничений у нас с Украиной туризм находится на низшей точке. Нет ни нормальных дипломатических отношений, ни авиационного сообщения между странами. Конечно, Украина сейчас ориентируется не на Россию, она, в первую очередь, представляет туристический продукт для европейцев», — объяснил Мальцев. Самые большие российские энтузиасты, конечно, могут попасть в Чернобыль на экскурсию. Однако для этого им придется пробраться на Украину через Беларусь, объяснил эксперт.
Благодаря вмешательству государства, в Чернобыле может стать значительно безопаснее, уверен эксперт. «Если это Припять, то проработают места, чтобы не нанести ущерб не только за счет радиации. Там есть объекты, где можно получить перелом ног, еще что-то. Государство более качественно проработает маршруты, введет стандарты и, вполне возможно, там будут стандарты защитной экипировки», — считает Мальцев.
10 ноября глава украинского Минкульта Александр Ткаченко предложил внести Чернобыль в список объектов всемирного наследия Юнеско. Он подчеркнул, что за последние годы город стал популярнее у туристов. министр предложил проработать в Чернобыле туристические маршруты.
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