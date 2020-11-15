У екатеринбургского блогера Кулика родился ребенок

Евгений Кулик и Ригина Гайсина стали родителями (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У актера и блогера из Екатеринбурга Евгения Кулика и дизайнера женской одежды Ригины Гайсиной родилась дочь. Об этом Кулик сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Вот еще одна причина почему наши скетчи с Региной Гайсиной временно приостановились. Готовили вам сюрприз. В общем, мы стали родителями чудесной девчонки!» — написал блогер.

Фанаты звездной пары уже поздравили новоиспеченных родителей. «Первые блогеры, которые выложили обычную фотку с роддома, а не где мамуля вся как будто только из салона. Здоровья, счастья и терпения вам!» — пишет одна из поклонниц.

Кулик известен своими актерскими работами и юмористическими скетчами в Instagram. В частности, он сыграл в клипе на песню группы The Hatters. Его снял культовый режиссер Эмир Кустурица, съемки проводились на Балканах, сообщает «Национальная служба новостей».