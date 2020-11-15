15 ноября 2020

Глава Минздрава Украины сообщил о плюсах заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
Максим Степанов уверен, что заражение коронавирусом позволит ему лучше разобраться в проблемах системы здравоохранения Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов нашел плюсы в том, что заразился новой коронавирусной инфекцией. О них он подробно рассказал на своей странице в Facebook.

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать и позитив. И нашел его в этот раз. За все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов. Теперь у меня есть возможность пройти эту ситуацию глазами пациента. Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения», — сказал глава ведомства в своем видеообращении, опубликованном в соцсети.

Степанов пообещал сразу фиксировать все недостатки и проблемы, которые будут возникать во время лечения, и оперативно пытаться их решить. Первая трудность, с которой пришлось столкнуться Степанову, заключалась в отсутствии возможности подписать декларацию с семейным врачом онлайн. Министр сказал, что решит проблему уже на этой неделе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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