Текслер отчитал челябинских мэров за слабую борьбу с COVID

Губернатор Алексей Текслер послал сигнал трем главам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал два дня на устранение недостатков в борьбе с COVID-19 мэру Троицка Александру Виноградову, главе Брединского района Сергею Воробьеву и главе Коркинского района Наталье Лощининой. Замечания в их адрес были высказаны на совещании 18 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«В первую очередь, губернатор поднял тему распространения коронавирусной инфекции в регионе. Отдельно вопросы были адресованы руководству Троицка, Брединского и Коркинского районов, — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. — Именно по этим территориям поступает по соцсетям наибольшее количество жалоб. Речь идет о медицинском обслуживании, нехватки транспорта для врачей и соблюдении мер безопасности».

Совещание проходило в режиме ВКС. Каждого из руководителей трех муниципалитетов заслушивали отдельно. Отчет губернатору по устранению недостатков главы должны предоставить через два дня. Текслер также потребовал от руководителей всех муниципалитетов следить за соблюдением мер профилактики на территориях. «Это позволит бизнесу продолжать работу в обычном режиме, избежать дополнительных ограничений», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Связаться с Воробьевым не удалось. Глава Брединского района в эти дни передает власть Николаю Плохих. Исправлять недочеты придется уже новому руководителю. Мэр Троицка Виноградов и глава Коркинского района Лощинина на звонки корреспондента URA.RU не ответили.

Обновлено в 14.49:

Глава Коркинского района Наталья Лощинина сообщила URA.RU, что ситуация находится под контролем. «В последние дни заболеваемость даже стала падать. Во всех трех поселениях, — Коркино, Роза и Первомайский, — для помощи больных задействован весь муниципальный транспорт. Кроме того, мы ужесточили меры по соблюдению мер санитарной безопасности», — пояснила Лощинина.