Пьяный челябинец угнал такси и катался по городу

Мужчина выбросил водителя из такси и поехал кататься Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержали мужчину, который напал на женщину-водителя такси и угнал ее машину. Итог операции «План-перехват» наблюдали десятки водителей, сообщает корреспондент URA.RU. По данным очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина вызвал такси и назвал адрес женщине-водителю. По пути они повздорили и пассажир применил насилие по отношению к водителю», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. По данным URA.RU, мужчина угрожал водителю ножом.

В дежурной части областной полиции уточнили, что подозреваемый около 17-15 у дома №29 по улице Кутузова выбросил женщину из машины и сам сел за руль. «В городе был объявлен „План-перехват“. Подозреваемый 1986 года рождения был задержан через несколько часов», — уточнили URA.RU в полиции.

«Машину заблокировали двумя автомобилями полиции у старого поста на Копейском шоссе. Задержание преступника происходило на глазах десятков водителей. Мужчине заломили руки и опрокинули его на капот полицейской машины», — уточнили URA.RU очевидцы. Они заявили, что водитель был пьян.

В полицейском главке добавили, что мера пресечения для мужчины в данный момент избирается. Состояние женины-водителя 1975 года рождения в данный момент уточняется.

Обновлено в 15:20.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что мужчина угрожал водителю ножом. После его задержания медики взяли образцы биоматериалов для определения наличия алкоголя или наркотических веществ. Следственным отделом по городу Копейску возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Санкции данной статьи предполагают до 7 лет лишения свободы.