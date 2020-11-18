Транспортные карты отправленных на обязательную самоизоляцию тюменцев были заблокированы 16 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Транспортные карты тюменцев, отправленных на обязательную самоизоляцию, будут разблокированы по запросу их работодателей. Информацию об этом сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что для этого руководству необходимо обратиться в муниципальные ведомства, курирующие деятельность предприятий.

«Если режим работы этих людей предусматривает обязательное нахождение на рабочем месте, их льготные карты будут разблокированы. Как правило, это медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб. Люди, занятые решением вопросов по борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщил оперативный штаб со ссылкой на слова заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

Там отметили, что для разблокировки льготных транспортных карт работодателям необходимо обратиться в муниципальные ведомства, курирующие деятельность их предприятий со списком сотрудников. Всего в регионе из-за новых требований режима повышенной готовности было заблокировано порядка 85 тысяч таких карт.

Ранее агентство писало о том, что власти Тюменской области ввели новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, детям и подросткам до 18 лет запретили ходить в торговые центры без сопровождения родителей, а людей старшей 65 лет и с хроническими заболеваниями вернули на обязательную самоизоляцию.