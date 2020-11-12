12 ноября 2020

В Тюменской области ввели новый запрет из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, kfc, кафе
В Тюменской области кафе и рестораны по ночам смогут работать только на вынос и доставку Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области заведениям общественного питания запретят обслуживать посетителей в залах после 23:00 и до 6:00. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. Запрет вступит в силу с понедельника.

«Принимаем такое решение по рекомендации регионального Роспотребнадзора. Специалисты считают, что в ночное время в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности», — пояснил глава Тюменской области Александр Моор.

Запрет не коснется точек общепита в аэропортах и на вокзалах. Все остальные смогут продолжить работу в дистанционном формате — на вынос, либо посредством доставки.

Ранее список ограничений в связи с коронавирусом пополнили обязательная самоизоляция для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Также с понедельника у этих категорий заблокируют транспортные карты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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