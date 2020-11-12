В Тюменской области ввели новый запрет из-за коронавируса

В Тюменской области кафе и рестораны по ночам смогут работать только на вынос и доставку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области заведениям общественного питания запретят обслуживать посетителей в залах после 23:00 и до 6:00. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. Запрет вступит в силу с понедельника.

«Принимаем такое решение по рекомендации регионального Роспотребнадзора. Специалисты считают, что в ночное время в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности», — пояснил глава Тюменской области Александр Моор.

Запрет не коснется точек общепита в аэропортах и на вокзалах. Все остальные смогут продолжить работу в дистанционном формате — на вынос, либо посредством доставки.

Ранее список ограничений в связи с коронавирусом пополнили обязательная самоизоляция для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Также с понедельника у этих категорий заблокируют транспортные карты.