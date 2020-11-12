В Тюменской области подросткам до 18 лет запретили ходить в ТЦ

С 16 ноября несовершеннолетние смогут посещать ТЦ только с родителями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области детям и подросткам до 18 лет запрещено посещение торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Такое решение принял губернатор Александр Моор. Запрет начнет действовать с 16 ноября.

«Эта мера, принятая по предложению Роспотребнадзора. Она будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил губернатор.

С понедельника в регионе также начнет действовать обязательная самоизоляция для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. С этого же дня кафе и бары не смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 06:00.