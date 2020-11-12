12 ноября 2020

В Тюменской области подросткам до 18 лет запретили ходить в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие торговых центров после карантина, ТЦ Кристалл.Тюмень, тц кристалл
С 16 ноября несовершеннолетние смогут посещать ТЦ только с родителями Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области детям и подросткам до 18 лет запрещено посещение торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Такое решение принял губернатор Александр Моор. Запрет начнет действовать с 16 ноября.

«Эта мера, принятая по предложению Роспотребнадзора. Она будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил губернатор.

С понедельника в регионе также начнет действовать обязательная самоизоляция для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. С этого же дня кафе и бары не смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 06:00.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...