Переезд думы в новые помещения может состояться в конце ноября Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Перед тем как депутаты Екатеринбурга начнут рассматривать бюджет города на 2021 год, мэр Александр Высокинский согласует переезд гордумы в отремонтированные помещения в Центральном универмаге (ЦУМе). Об этом URA.RU сообщил спикер думы Игорь Володин. По его словам, такое обещание Высокинский дал на одной из последних встреч в присутствии вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько.

«До конца ноября помещения будут переданы в управление гордуме — во всяком случае так сказал Александр Геннадьевич [Высокинский]», — поделился Володин. Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов обещал предоставить комментарий по теме позднее.

Споры вокруг переезда гордумы в ЦУМ ведутся с конца прошлого года. Одним из сторонников смены обстановки является Володин, в то время как часть депутатов настроена против этого. Высокинский долгое время занимал нейтральную позицию, чтобы не обострять конфликт с оппонентами (в том числе с Володиным) и не ссориться с лояльными ему депутатами (которые не хотят переезжать). В кулуарах он анонсировал расследование, на каких условиях прежняя команда в мэрии получила эти помещения. Тем не менее, с весны гордума временно собирается в новом — более вместительном — зале из-за пандемии коронавируса.

В конце ноября депутаты приступят рассмотрению бюджета Екатеринбурга на 2021 год (обычно процесс длится две-три недели). Ожидается, что из-за конфликта группы депутатов (которую формально возглавляет Володин) с мэрией, главный финансовый документ может быть утвержден не с первого раза, как и в прошлом году, когда в спор вмешалась резиденция губернатора.