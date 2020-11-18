Молодежь из Москвы готовится к борьбе за свердловский парламент

Для выдвижения в заксобрание «Новым людям» придется собрать подписи Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Партия «Новые люди» примет участие в выборах депутатов свердловского заксобрания и Госдумы в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили источники в политической среде и подтвердил руководитель свердловского отделения «Новых людей» Рант Агаджанян. Костяк партии состоит из молодых людей из Москвы. Офис «Новых людей» в Екатеринбурге открылся 14 ноября в 500 метрах от свердловского исполкома «Единой России».

«Мы действительно планируем участвовать в выборах в заксобрание в 2021 году и в Госдуму. Сейчас идет процесс формирования предвыборного штаба, обсуждение стратегии нашей работы в регионе», — сказал Агаджанян, добавив, что предварительные переговоры с кандидатами «уже ведутся, но кадровых решений пока не принято».

По словам источников URA.RU, ячейка пока состоит в основном из молодых людей из Москвы — участников образовательной программы «Капитаны» на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова (ее филиал есть в Екатеринбурге), которую спонсирует основатель партии, владелец Faberlic Алексей Нечаев. Политолог Андрей Русаков отметил, что, если «Новые люди» «не найдут местных лидеров, партию едва ли ждет успех на Урале». «Но определенные перспективы у проекта есть», — сказал эксперт.

По данным URA.RU, за последние несколько недель партия уже потратила на работу в столице Урала около 500 тысяч рублей. «[Наши] расходы пока не столь значительны, чтобы рассматривать их через увеличительное стекло. Самое важно, что в партии „Новые люди“ нет ни копейки государственных денег», — прокомментировал Агаджанян, подчеркнув, что его команда опирается в своей работе на людей из Свердловской области.

Партии «Новые люди» предстоит собрать подписи для выдвижения на выборы в заксобрание. Однако это не касается выборов в Госдуму: ее кандидаты прошли в парламенты Рязанской, Новосибирской, Костромской и Калужской областей. Помимо «Новых людей», от этой необходимости избавились еще два новых объединения — «За правду» (появилась в феврале 2020-го) и «Зеленая альтернатива» (зарегистрировалась в 2019 году). Отделение «Зеленой альтернативы» в Свердловской области в ближайшее время возглавит экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин. О работе движения «За правду» на Среднем Урале пока ничего не известно.