Лидер свердловской ячейки партии «Зеленая Альтернатива» Ринат Халилов в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщил источник URA.RU в партии. Решение будет оформлено в ходе визита в регион основателя партии Руслана Хвостова. Новым главой отделения станет экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин.
Пресс-секретарь «Зеленой альтернативы» Михаил Грачев подтвердил, что Маленкин скоро возглавит свердловское отделение партии. «Он нам в Челябинске сильно помогал, он один из руководителей движения „Антисмог“ в Челябинске. Мы решили его привлечь и к Свердловской области. Он, скорее всего, возглавит региональное отделение. Сейчас оформление идет», — отметил представитель партии.
Визит Хвостова на Урал запланировал 7—8 ноября, сообщил URA.RU Евгений Маленкин. «Мы должны провести техническое мероприятие и избрать нового руководителя отделения. Моя кандидатура тоже будет рассмотрена. В случае избрания я не собираюсь проводить кадровую реформу, но смогу передать свой опыт, который получил, работая в Челябинской области», — сообщил Маленкин. Общественник уточнил, что партия намерена участвовать в выборах в заксобрание и Госдуму, однако не сказал, будет ли баллотироваться сам.
Бывший друг и ближайший соратник Евгения Ройзмана, экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин около двух лет назад начал активно работать в Челябиснкой области. Вместе с движением «АнтиСМОГ» он занялся проблемами экологии. Активистам, в том числе, удалось добиться закрытия мусорной свалки на территории города.
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