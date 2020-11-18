По указанию главы ЯНАО Дмитрия Артюхова к 2025 году в автономном округе расселят миллион квадратных метров аварийного жилья, несмотря на дефицит бюджета в регионе. Всего планируется расселить 70 тысяч жителей. Таким образом каждый восьмой житель округа получит новое жилье.
«Мы продолжаем выполнять поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о расселении миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. К концу года этот показатель составит 240 тысяч квадратных метров», — рассказал глава местного департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев. Так уже 4200 семей получат новые квартиры за 2020 год.
При этом бюджет на 2021 год в ЯНАО дефицитный из-за потери части доходов в период пандемии. Однако правительство расставило приоритеты так, что объемы средств в жилищно-строительной сфере только выросли, рассказал заведующий сектором социально-экономических исследований «Научного центра изучения Арктики» Геннадий Деттер.
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