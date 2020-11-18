18 ноября 2020
17 ноября 2020

Каждый восьмой житель ЯНАО получит новую квартиру. Несмотря на кризис

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2020 год в ЯНАО новые квартиры получат 4200 семей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По указанию главы ЯНАО Дмитрия Артюхова к 2025 году в автономном округе расселят миллион квадратных метров аварийного жилья, несмотря на дефицит бюджета в регионе. Всего планируется расселить 70 тысяч жителей. Таким образом каждый восьмой житель округа получит новое жилье.

«Мы продолжаем выполнять поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о расселении миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. К концу года этот показатель составит 240 тысяч квадратных метров», — рассказал глава местного департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев. Так уже 4200 семей получат новые квартиры за 2020 год.

При этом бюджет на 2021 год в ЯНАО дефицитный из-за потери части доходов в период пандемии. Однако правительство расставило приоритеты так, что объемы средств в жилищно-строительной сфере только выросли, рассказал заведующий сектором социально-экономических исследований «Научного центра изучения Арктики» Геннадий Деттер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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