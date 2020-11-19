В ХМАО раскрыли новый метод борьбы с телефонным мошенничеством

Новые разработки в сфере финансовой безопасности помогут полиции ХМАО избавиться от интерент-мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиции в ближайшее время станет проще бороться с интернет-мошенниками, которые обманным путем получают доступ к банковским счетам доверчивых россиян. К борьбе с аферистами подключатся кредитные организации и интернет-провайдеры. Об этом на форуме «Финансовая грамотность для всех», который проводили власти ХМАО, заявил один их экспертов, кандидат экономических наук Александр Бахтимов, передает корреспондент URA.RU.

«Новые решения еще не разглашаются, но уже тестируются банками и интернет-провайдерами. Новая система позволит сходу блокировать мошеннические звонки. Граждане может этого и не заметят, но звонки от мошенников скоро сами по себе закончатся. Все эти методы стараются встраивать без участия граждан, чтобы защищать их даже от самих себя», — рассказал Бахтимов.

На сайте УМВД ХМАО указано, что за девять месяцев 2020 года в округе совершено 4478 дистанционных краж, что наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года. В полиции считают, что самым действенным способом уберечь югорчан от действий злоумышленников является просветительская работа. «Каждый день публикуем статистику и информируем граждан, выпускаем ролики, которые транслируются в соцсетях, на экранах в городе и общественном транспорте. Также проводим регулярные образовательные мероприятия и беседы», — добавили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МВД России Владимир Колокольцев поручил новому руководителю югорской полиции Дамиру Сатретдинову повысить эффективность работы силового ведомства по ряду направлений. Среди них речь шла и об интернет-мошенничествах.