Министр Колокольцев дал важный сигнал новому главе УМВД ХМАО

Министр МВД России Владимир Колокольцев представил главу югорской полиции подчиненным Фото: Официальный сайт Президента РФ

Министр МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи поставил ключевые задачи новому главе УМВД ХМАО Дамиру Сатретдинову. Об этом URA.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Югра имеет стратегическое значение для развития экономики страны. Он в числе лидеров по производству электроэнергии, добыче природного газа. Является крупнейшим нефтедобывающим районом. Все это, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на специфику обеспечения экономической безопасности региона. В частности, повышенного внимания со стороны органов внутренних дел требует топливно-энергетический комплекс», — отметил Колокольцев.

Министр МВД также добавил, что активизировать нужно и ряд других направлений работы югорской полиции. Среди них повышение эффективности по раскрытию интернет-мошенничеств, борьба с наркоторговлей и улучшение качества предварительного следствия. В ответном слове Сатретдинов поблагодарил министра за доверие при назначении. «Хочу заверить вас, что приложу все силы, знания и накопленный опыт, чтобы оправдать ваше доверие с достоинством и честью нести службу на благо страны и граждан», — прокомментировал глава УМВД ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе экс-главы УМВД ХМАО Василия Романицы на должность заместителя начальника главного управления на транспорте МВД России. А пост руководителя югорского УМВД занял Дамир Сатретдинов, который ранее был заместителем министра внутренних дел республики Хакасия.