Волонтеры искали ребенка всю ночь Фото: Илья Московец © URA.RU

Пятилетняя девочка, которая пропала 19 ноября в Челябинске, нашлась сама. Она вышла из соседнего подъезда родительского дома. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства ее пропажи, сообщила URA.RU руководитель поискового отряда «Легион Спас» Татьяна Гроза.

«Ребенок найден, в отношении ее противоправных действий совершено не было. В данный момент устанавливаются все обстоятельства пропажи ребенка», — заявили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Ребенок пропал около 18-00 19 ноября возле дома по улице Кирова, 4а, в Челябинске. Всю ночь и до обеда следующего дня ее искали волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Легион Спас», а также родители. Температура воздуха в ночь на 20 ноября достигла 8 градусов мороза.

Рядом с Теплотехническим институтом были развернуты два оперативных штаба. Волонтеры расклеивали объявления о поиске девочки и прочесали дворы радиусом четыре километра от места пропажи ребенка, а также набережную реки Миасс. Кроме того, они просмотрели записи камер видеонаблюдения в этом периметре.

В полиции отрабатывали версию с похищением ребенка. По данным источников URA.RU, ребенка подобрали соседи, которые не знали, что девочку разыскивали родители.