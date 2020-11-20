В Кремле согласились с наказанием за осквернение памяти ВОВ

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Праздник 9 мая во время самоизоляции жителей. Курган , 9 мая, 75 лет победы в великой отечественной войне
В Кремле согласны, что за осквернение памятников и мемориалов Великой Отечественной войны нужно жестоко наказывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские власти согласны с жесткими наказаниями за осквернение памятников погибших в годы Великой Отечественной войне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предупредил об ответственности тех, кто глумится над памятью Великой Отечественной войны. Свое заявление он сделал после сообщений о том, что, предположительно, азербайджанские военные оскверняют памятники погибших в годы войны.

«Можно только поддержать Бастрыкина в этих заявлениях. Действительно нужно достаточно жестко наказывать по нашему закону всех тех, кто это делает. Что касается других стран, а вы говорили предположительных проявлениях в других странах, то конечно Россия продолжит активную работу на международной арене с нашими партнерами в плане развития сотрудничества в мемориальной части», — сказал Песков.

В конце октября Солецкий районный суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах над советскими гражданами в деревне Жестяная Горка в 1942 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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