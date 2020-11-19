«Уралтрансмаш» сообщил о финансовых проблемах

Тяжелое материальное положение предприятия подтверждается рассрочками по нескольким делам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Представители АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, Свердловская область) заявили о сложной финансовой ситуации на предприятии. Заявление было сделано во время заседания свердловского арбитражного суда об отсрочке исполнения.

По данным, указанным в определении суда, у «Уралтрансмаша» в конце 2019 года были кредитные обязательства на сумму 23,14 млрд рублей, непокрытый убыток прошлых лет составил 10,76 млрд рублей, а чистый убыток — 858,6 млн рублей. «Данные отчетности общества свидетельствуют о сохранении неблагоприятной финансовой ситуации на АО „Уралтрансмаш“ и, как следствие, сложностях с урегулированием вопроса погашения кредиторской задолженности общества», — передает «Интерфакс» текст определения.

Тяжелое материальное положение предприятия подтверждается и тем, что по нескольким судебным требованиям «Уралтрансмашу» была предоставлена рассрочка (мировое соглашение) по исполнению решений. Среди них — научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (20,8 млн рублей), Росгвардия (сумма требований — 18 млн рублей) и АО «Ремтехкомплект» (три миллиона рублей).

В пресс-службе «Уралтрансмаша» URA.RU сообщили, что ухудшение финансово-экономического состояния на предприятии произошло в 2014—2015 годах из-за увеличения кредитного портфеля. «С целью улучшение финансового состояния на предприятии разработана программа финансового оздоровления, содержащая экономическое обоснование, перечень и сроки исполнения мероприятий, позволяющих повысить платежеспособность и выйти на безубыточную деятельность. Загрузка по гособоронзаказу и по гражданской продукции позволяет предприятию функционировать в обычном режиме и выполнять поставленные задачи», — уточнили там.

«Уралтрансмаш» специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. 99,16% акций предприятия принадлежит АО «Уралвагонзавод».