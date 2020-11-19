Губернатор ХМАО не смогла вызвать врачей в прямом эфире

Губернатор ХМАО попыталась дозвониться в поликлинику, но не смогла дождаться ответа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с ведущим онлайн-конференции попытались вызвать врача на дом в Сургутской ОКБ, но не дождались ответа, губернатору пришлось продолжить эфир из-за долгого ожидания. Позже ведущий рассказал главе округа, что медики не приняли вызов.

«Мне сказали, что их врачи не выезжают на дом. Сказали позвонить в поликлинику по месту жительства. Мы оказались третьими в очереди, время звонка заняло примерно шесть минут», — сказал ведущий онлайн-конференции.

После этого ведущий все же позвонил в местную поликлинику Лангепаса, ему ответили в первую минуту и даже предложили выбрать терапевта. После всех звонков губернатор попросила руководителей поликлиник обратить внимание на доступность горячей линии. «Это влияет на тревожность и спокойствие граждан. Чем меньше тревожности, тем меньше работы у врачей», — закончила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО на протяжении двух часов пыталась дозвониться до поликлиники Нижневартовска. За это время она совершила более 500 телефонных вызовов.