01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020
29 октября 2020

В ХМАО проигнорировали пациентку с подозрением на COVID. Она пыталась вызвать врача 500 раз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча врио губернатора Шумкова Вадима с управляющим директором ООО
Пациентке из Нижневартовска пришлось позвонить в больницу более 500 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Югорчанка с подозрением на коронавирус сделала более 500 звонков в поликлинику для того, чтобы вызвать врача на дом. Однако помощь ей была оказана лишь спустя несколько дней после жалоб на действия медиков. Об этом она рассказала в паблике в социальной сети «ВКонтакте», который ведет департамент здравоохранения ХМАО.

По словам девушки, она на протяжении двух часов пыталась дозвониться до нижневартовской поликлиники №2. Связаться с медиками ей все-таки удалось, но врач в течение двух следующих дней так к ней и не пришел, после чего она и написала в паблик: «Совершила более 500 телефонных вызовов. Прошу помочь мне решить этот вопрос, потому что у меня температура, одышка, болит горло, нет обоняния, кашель и нет сил, я не могу сама прийти в поликлинику».

После публикации поста в комментариях появился ответ, что с девушкой связались представители поликлиники и была достигнута договоренность о посещении терапевта для «коррекции лечения и определения тактики ведения». «При наличии показаний будет назначен мазок из носо- и ротоглотки на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого девушка уже оставляла пост в этом же паблике, где недоумевала, почему врачи отказываются делать ей тест на коронавирус, несмотря на наличие характерных симптомов. Ее опасения были связаны с тем, что она проживает вместе с родителями, у которых имеются хронические заболевания. В депздраве ХМАО журналисту URA.RU рекомендовали обратиться за комментариями в окружной Роспотребнадзор.

В югорском Роспотребнадзоре URA.RU лишь обозначили приоритетный список категорий лиц, которым делаются тесты на коронавирус. «Подозрительными на ковид считаются люди с симптомами инфекционного заболевания, респираторного характера. А также больные с симптомами пневмонии и прибывшие из опасного региона, контактировавшие с человеком с подтвержденным ковидом, работающие в медицинских организациях с больными коронавирусом», — сообщили в ведомстве.

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