В Чечне фото героев Marvel заменили на портреты Ахмата Кадырова

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XXVIII съезд партии
Глава Чечни Рамзан Кадыров остался недоволен изображениями американских супергероев на стенах детского центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чечне, в Курчалое поменяли оформление детского центра после замечания главы республики Рамзана Кадырова. Теперь на его стенах изображены не супергерои, а первый президент Чечни Ахмата-Хаджи Кадыров и герои Кавказской войны конца XVIII—XIX веков.

«Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике», — приводит РИА «Новости» ответ Кадырова на вопрос, касалось ли это замечание конкретно этого центра. Он попросил заменить изображения супергероев на национальных также на всех площадках республики.

Кадыров считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям. Он отметил, что в эпоху Ахмата-Хаджи восстановили разрушенную республику, он собрал и объединил народ и теперь республика развивается.

Ранее Кадыров присутствовал на открытии высотного комплекса в городе Курчалое. Тогда же он раскритиковал изображение героев Marvel — Капитана Америки, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра, который находится в новом комплексе.

При этом инвестор детского центра не считает уместным размещать на стенах детского центра портреты Рамзана и Ахмата Кадыровых. Изображения представителей власти больше подходят для офисов и госучреждений, пишет «Национальная служба новостей». Он добавил, что для детей подойдут изображения «персонажей из национальных сказок и легенд», уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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