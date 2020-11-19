Новым пермским министрам определили минимальный срок службы

Новые министры в правительстве края будут работать не меньше 4-5 лет Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Новые члены правительства Пермского края, которых назначили 16 ноября, должны находиться на госслужбе не менее 4-5 лет. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он утверждает, что в случае досрочного ухода у них могут начаться проблемы.

«Те, кто сейчас пришли, они надолго. На 4-5 лет с ними договаривались. Это гарантия для всех», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что с одной стороны министры уверены в том, что их в скором времени не отправят в отставку и, соответственно, могут спокойно работать. С другой — это гарантия для губернатора, что топ-чиновник не будет использовать министерское кресло, как трамплин для карьерного роста.

«Если кто-то из них решит уйти досрочно куда-нибудь в бизнес, то так просто сделать это не дадут. Последствия будут», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что досрочная отставка кого-либо из министров возможна лишь по причине их ужасной работы, но и в этом случае расставание произойдет не раньше конца следующего года.

В пресс-службе правительства региона данную информацию не комментируют. URA.RU рассказывало, что 16 ноября в правительстве края появились новые министры экономразвития, здравоохранения, финансов, транспорта, природных ресурсов и тарифного регулирования.