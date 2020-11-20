Россияне признались, что лечат коронавирус опасными методами

Заболевшие коронавирусом самостоятельно начинают пить антибиотики и иммуномодуляторы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания и самостоятельно выписывают себе лекарства. В этом признались 80% опрошенных сервисом SuperJob россиян.

Уже в первый день заболевания 18% россиян начинают самостоятельно принимать антибиотики, 14% берутся за иммуномодуляторы, а 24% пытаются вылечиться с помощью витаминов, приводит данные опроса газета «Известия».

Самым популярным методом самолечения оказался прием горячего чая или молока. Часть опрошенных рассказали, что подавляли заболевание с помощью алкоголя. «Пью водку с огромным количеством жгучего перца — взболтать и не закусывать», «Водка с перцем, пару рюмок. Аспирин, и под одеяло», — признаются респонденты.

Глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова отмечает, что такое лечение приводит к негативным последствиям. «Есть пациенты, которые дома принимают один за другим антибиотики, пытаясь вылечить вирусную инфекцию, получают отрицательную динамику и в итоге приезжают в стационар», — отмечает врач. Ее коллега, руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо добавляет, что из «домашних» методов безопасно и оправданно только полоскание горла и очищение носа. «Самолечение антибиотиками при заражении COVID-19 абсолютно недопустимо, потому что это грозит осложнениями. Антибиотики нарушают микробиоту кишечника, а это 70% иммунной системы организма», — отметила специалист.

Врач-нарколог Рпредупредил, что употребления алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни, пишет RT. Минздрав РФ изменил правила лечения COVID-19 в домашних условиях, напоминает телеканал 360. Пациенты имеют право лечиться дома, если они живут в отдельной комнате и обещают соблюдать все предписания медика.