Вирусолог заявил, что из-за вакцины коронавирус начнет мутировать

Мутация из-за вакцинации начнется позднее, чем через полгода Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Под влиянием вакцины коронавирус может начать мутировать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Обычно, такое бывает, что под давлением вакцины происходят мутации, но это обычно длительный процесс», — сказал URA.RU Чепурнов. К весне вакцинация еще не сможет спровоцировать что-то, это слишком быстро, уверен он.

Ранее другой российский ученый на условиях анонимности заявил URA.RU, что вирусы мутируют легко и часто. Чаще всего мутация ухудшает способность вируса размножаться и вызывать патогенное действие, но такие мутации отбрасываются. Остаются те, которые улучшают размножение вируса, не усиливая его патогенность.