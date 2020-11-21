Вирусолог заявил, что из-за вакцины коронавирус начнет мутировать

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Мутация из-за вакцинации начнется позднее, чем через полгода Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Под влиянием вакцины коронавирус может начать мутировать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Обычно, такое бывает, что под давлением вакцины происходят мутации, но это обычно длительный процесс», — сказал URA.RU Чепурнов. К весне вакцинация еще не сможет спровоцировать что-то, это слишком быстро, уверен он.

Ранее другой российский ученый на условиях анонимности заявил URA.RU, что вирусы мутируют легко и часто. Чаще всего мутация ухудшает способность вируса размножаться и вызывать патогенное действие, но такие мутации отбрасываются. Остаются те, которые улучшают размножение вируса, не усиливая его патогенность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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