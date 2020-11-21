Бренд нижнего белья выпустил спрей с запахом знаменитостей

Спрей распыляется на подушку и покрывало Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бренд нижнего белья Pour Moi выпустил ароматизатор для подушек с запахом голливудских звезд. Об этом сообщает telegram-канал «То еще кино».

«Бренд нижнего белья выпустил ароматы для подушек с запахом селебрити», — говорится в сообщении канала. Отмечается, что спрей, который распыляют на подушку, продается с запахами Бредли Купера, Дженнифер Энистон, Зака Эфрона и Марго Робби.

Спреи сделаны для того, чтобы поклонники представляли, будто спят в одной кровати со своим кумиром. Производители использовали для создания запаха ароматы зефира, апельсина, зеленого яблока, ванили и сухофруктов, сообщает портал Beauty Hack.

Ранее ученые Женевского университета доказали, что непристойное поведение человека порождает неприятные запахи, передает агентство Nation News. Ощущая их, можно почувствовать боль, уверены они.