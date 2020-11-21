Названы особенности коронавируса при разных формах заболевания

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При тяжелой форме коронавируса длительность лечения может составить до двух месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При легкой форме заболевания коронавирусом улучшение наступает через несколько дней после появления первых симптомов. При этом при тяжелом течении болезни выздоровление может наступить лишь через пару месяцев.

«Как при гриппе и других вирусных инфекциях, улучшение при COVID-19 наступает через несколько дней после проявления первых признаков, поскольку иммунная система включается в работу и нейтрализует патоген», — пишет «Парламентская газета». Издание выяснило, как протекает заболевание при разных формах тяжести.

Легкая форма заболевания COVID-19:

  • Потеря обоняния (этот симптом обычно появляется на 2-3-й день) и невысокая температура.
  • Общее состояние больного при легкой форме заболевания улучшается на 5-6-й день.
  • Полное выздоровление наступает на 10-14-й день.

Средняя форма заболевания COVID-19:

  • Сперва течение болезни проходит как в легкой стадии.
  • На 5-6-й день вместо улучшения может начаться одышка, появиться сдавленность в груди и сильная слабость, температура — повыситься до 38 градусов и больше.
  • При описанных выше симптомах следует обратиться к врачу, так как эти признаки могут говорить о поражении легких.
  • Улучшение должно наступить на 12-14-й день.
  • Полное выздоровление — на 21-30-й день.

Тяжелая форма заболевания COVID-19:

  • Развивается опаснейшее осложнение — острый респираторный дистресс-синдром. Это дыхательная недостаточность, сопровождаемая развитием отека легких.
  • Воспаление может охватить практически все ключевые органы и даже целые системы.
  • Показания для подключения к ИВЛ.
  • Длительность обычно составляет 1,5-2 месяца.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что заболевшие COVID-19 могут активно распространять вирус в течение первой недели после инфицирования, сообщает RT. Вирусолог Алексей Аграновский спрогнозировал, что распространение коронавируса в России пойдет на спад весной 2021 года, пишет агентство Nation News. А мэр Москвы Сергей Собянин выдвинул мнение, что россияне скоро победят пандемию, передает VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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