Иммунолог раскрыла важное условие вакцинации от коронавируса

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Неизвестно, как поведет себя себя вакцина от коронавируса, если у человека уже есть антитела, отметила Зоя Скорпилева Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перед массовой вакцинацией от коронавируса в России должны провести обследование населения на наличие антител. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Перед вакцинацией в обязательном порядке должны брать анализы и выяснять, есть антитела или нет. И только после этого уже вакцинировать. Человек должен быть обязательно обследован, потому что, как выяснилось, и у не болевших есть антитела. И никто не знает, как поведет себя вакцина, если у человека уже есть антитела», — сказала в беседе с URA.RU Скорпилева. По ее словам, вакцинацию будет проще всего начать с небольших регионов страны, так как в них большее количество россиян не будет иметь антител из-за малого распространения инфекции.

Ранее в разговоре с URA.RU вирусолог Алексей Аграновский отметил, что прежде, чем сделать прививку от коронавируса, россиянам необходимо проконсультироваться с врачом. По его словам, все существующие вакцины отличаются друг от друга, в связи с чем они могут вызвать различные побочные реакции. Тем временем в России начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», сообщает RNS.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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