Российские вакцины от коронавируса отличаются друг от друга, отметил Алексей Аграновский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Прежде чем сделать прививку от коронавируса, россиянам необходимо проконсультироваться с врачом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я бы рекомендовал проконсультироваться с врачом. Хорошие врачи изучают свойства разных вакцин по описаниям и статистике применения, и могут определить: надо или не надо», — сказал URA.RU Аграновский. Он отметил, что все существующие вакцины отличаются друг от друга, в связи с чем они могут вызвать различные побочные реакции.

«Если человек здоров, и у него нет каких-то отягощающих обстоятельств, то человек может прислушаться к своему выбору. В какую вакцину поверил, ту он и может использовать. Если есть какие-то проблемы или человек не здоровый, то лучше посоветоваться с врачом», — заключил собеседник агентства.

На данный момент вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали и зарегистрировали первой в мире российские ученые, должна пройти третий, завершающий этап клинических испытаний. Также есть вакцина «ЭпиВакКорона, разработанная Новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его глава Ринат Максютов сказал, что массовая вакцинация этим препаратом начнется в 2021 году, сообщает RNS.