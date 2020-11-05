Что нужно сделать человеку перед вакцинацией от коронавируса. Совет вирусолога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Челябинск, ампула, шприц, вакцина, флакон, ковид, гам-ковид-вак
Российские вакцины от коронавируса отличаются друг от друга, отметил Алексей Аграновский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Прежде чем сделать прививку от коронавируса, россиянам необходимо проконсультироваться с врачом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я бы рекомендовал проконсультироваться с врачом. Хорошие врачи изучают свойства разных вакцин по описаниям и статистике применения, и могут определить: надо или не надо», — сказал URA.RU Аграновский. Он отметил, что все существующие вакцины отличаются друг от друга, в связи с чем они могут вызвать различные побочные реакции.

«Если человек здоров, и у него нет каких-то отягощающих обстоятельств, то человек может прислушаться к своему выбору. В какую вакцину поверил, ту он и может использовать. Если есть какие-то проблемы или человек не здоровый, то лучше посоветоваться с врачом», — заключил собеседник агентства.

На данный момент вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали и зарегистрировали первой в мире российские ученые, должна пройти третий, завершающий этап клинических испытаний. Также есть вакцина «ЭпиВакКорона, разработанная Новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его глава Ринат Максютов сказал, что массовая вакцинация этим препаратом начнется в 2021 году, сообщает RNS.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...