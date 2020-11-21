Путин назвал главный риск пандемии коронавируса

Владимир Путин отметил, что человечество столкнулось с беспрецедентным масштабом проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовая безработица стала главным риском последствий пандемии коронавируса. Такое заявление на саммите G20 сделал президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на позитивные сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица», — приводит слова Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это может привести к росту бедности населения и социальной неустроенности.

По словам российского лидера, в 2020 году человечество столкнулось с беспрецедентным масштабом проблем. Он отметил, что глобальный локдаун и замораживание экономической активности привели к системного кризису, которого мир не знал со времен Великой депрессии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса всем нуждающимся, передает агентство Nation News. Также глава российского государства выступил за объединение стран БРИКС для массового выпуска вакцин от COVID-19, сообщает «Пятый канал». Путин подчеркнул, что зарегистрированные в России вакцины против коронавируса абсолютно безопасны и эффективны, пишет RT.