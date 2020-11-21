21 ноября 2020

Поперечный назвал Ройзмана достойным кандидатом в президенты

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Евгений Ройзман и Дмитрий Головин в Штабе Навального. Екатеринбург, ройзман евгений, портрет, жест руками
Евгений Ройзман сидит в Twitter и он ближе к народу, считает Поперечный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман мог бы стать достойным кандидатом в президенты России 2024. Об этом на своем YouTube-канале заявил Данила Поперечный.

Гость эфира видеоблогер Илья Сатир Шабельников спросил у Поперечного, за кого бы он проголосовал. Шабельников предложил ему пять вариантов, среди которых был Владимир Путин, Алексей Навальный, Сергей Собянин, Михаил Ходорковский и Евгений Ройзман. Поперечный выбрал Ройзмана.

«В любом случае я думаю, что Ройзман был бы лучше остальных. Во-первых, это другой президент, во-вторых, он свежее, он сидит в Twitter, он ближе к чувакам, он лайкает мои твиты», — ответил Поперечный.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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