Поперечный назвал Ройзмана достойным кандидатом в президенты

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман мог бы стать достойным кандидатом в президенты России 2024. Об этом на своем YouTube-канале заявил Данила Поперечный.
Гость эфира видеоблогер Илья Сатир Шабельников спросил у Поперечного, за кого бы он проголосовал. Шабельников предложил ему пять вариантов, среди которых был Владимир Путин, Алексей Навальный, Сергей Собянин, Михаил Ходорковский и Евгений Ройзман. Поперечный выбрал Ройзмана.
«В любом случае я думаю, что Ройзман был бы лучше остальных. Во-первых, это другой президент, во-вторых, он свежее, он сидит в Twitter, он ближе к чувакам, он лайкает мои твиты», — ответил Поперечный.
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