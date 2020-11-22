Путин раскрыл, почему не поздравил Байдена с победой на выборах

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин напомнил, что политическое противостояние Трампа и Байдена не окончилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия ждет окончания политического противостояния в США между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, объясняя, почему не поздравил кандидата от демократической партии с победой на президентских выборах в США.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки — не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — приводит слова Путина радио Sputnik. Российский лидер подчеркнул, что Кремль уважает обоих кандидатов на пост главы Соединенных Штатов.

«Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», — заключил Путин. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что глава РФ поздравит нового президента США с победой после окончательного результата.

Выборы в США выиграл Байден, набрав больше голосов выборщиков, чем необходимые 270. При этом Трамп не признает результаты выборов. Он продолжает настаивать, что одержал победу. Тем временем в США появились общественники, которые решили вместо властей фиксировать нарушения, случившиеся на выборах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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