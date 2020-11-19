Найден сайт, который поставил под вопрос результат выборов в США

В Соединенных Штатах обнаружились общественники, которые решили вместо властей фиксировать нарушения, случившиеся на выборах. Эти данные они размещают на сайте движения «Голос Америки», рассказал российский социолог и член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш.
Общественники из США до сих пор наполняют портал «Голос Америки» информацией о нарушениях на выборах, отметил Лукаш на круглом столе ТАСС. «Фактически эта структура взяла на себя функции по контролю за чистотой избирательной кампании в США», — подчеркнул эксперт.
Общественники из США будут соблюдать политический нейтралитет, заключил Лукаш. Авторы сайта на портале не указаны, но они прямо заявляют, что их цель — защита прав избирателей и легитимности американских выборов.
Выборы в США выиграл кандидат от демократов Джо Байден, набрав более 270 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270 голосов. При этом Трамп не признает результаты выборов. Он продолжает настаивать, что выиграл выборы, пишет «Ридус». Трамп уже подал иски в суд о пересчете голосов в нескольких штатах.
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