СМИ: Джо Байден стал президентом США

Джо Байден набрал 273 голоса выборщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат от демократической партии Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США. Об этом сообщает CNN.

«Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов», — сообщает издание. Он в общей сложности набрал 273 голоса выборщиков, набрав 20 в Пенсильвании. Fox News и Edison Research также назвали Джо Байдена избранным президентом США.

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил Байдена с победой, передает деловая газета «Взгляд». Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы в США с большим перевесом. Twitter поставил пометку под сообщением политика, что подсчет голосов еще не окончен.