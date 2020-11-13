Президент России ждет официальных итогов выборов на пост президента США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравит нового президента США с победой на выборах только после окончательного результата. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Тому, кто будет объявлен избранным президентом США, президент Путин направит поздравительную телеграмму», — заявил Песков журналистам. По мнению Кремля, официально победитель выборов в США еще не был объявлен.

Ранее Песков уже объяснял, почему президент России не поздравил коллегу. Он уточнил, что это не завуалированная поддержка действующего президента США Дональда Трампа, а «пауза вежливости», пишет агентство Nation News. Россия ждет провозглашения избранного президента от самих американцев, а не их СМИ, уточняет RT.