22 ноября 2020

В карабахском баре придумали коктейль в честь миротворцев из РФ

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Клипарт. Нижневартовск, бар, коктейль, напиток, алкоголь, кафе
В Карабахе появился коктейль с названием «российский миротворец» Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В столице Нагорного Карабаха — Степанокерте — придумали алкогольный коктейль с названием «российский миротворец». В него входит водка, гранатовый сок и блю-кюрасао.

«Приготовление напитка занимает совсем немного времени, основная часть которого уходит на получение сока из свежего граната. Плод сжимают, чтобы внутри лопались семена. Затем делают небольшое отверстие в кожуре и сливают сок в бокал. Туда же добавляют примерно по 50 мл ликёра и водки», — передает «Life». Отмечается, что стоимость одного бокала коктейля «российский миротворец» — 5500 армянских драмов, это около 830 рублей.

Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии. Там будут расположены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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