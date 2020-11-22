В карабахском баре придумали коктейль в честь миротворцев из РФ

В столице Нагорного Карабаха — Степанокерте — придумали алкогольный коктейль с названием «российский миротворец». В него входит водка, гранатовый сок и блю-кюрасао.
«Приготовление напитка занимает совсем немного времени, основная часть которого уходит на получение сока из свежего граната. Плод сжимают, чтобы внутри лопались семена. Затем делают небольшое отверстие в кожуре и сливают сок в бокал. Туда же добавляют примерно по 50 мл ликёра и водки», — передает «
Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии. Там будут расположены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Подписывайтесь на URA.RU в